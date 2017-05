Gefnuikte ambities en huiselijk geweld in 'Big Little Lies' met Reese Witherspoon en Nicole Kidman

SERIE ‘Big Little Lies’ begint bedrieglijk als een soort big budget en in het mondaine Monterey gesitueerde versie van ‘Desperate Housewives’, met een moordmysterie en de introductie van enkele dames die erbij betrokken zijn (mogelijk als dader of slachtoffer). Gaandeweg, terwijl de façades van de in miljoenenvilla’s met zicht op zee residerende protagonistes steeds meer afbrokkelen, maakt het (overigens zeer amusante) soaperige melodrama plaats voor een bij momenten onverwacht intense vertelling over gefnuikte ambities, echtscheiding, huiselijk geweld en verkrachting. Fraai in beeld gebracht bovendien door Jean-Marc Valleé (‘Dallas Buyers Club’, ‘Wild’), scherp en snedig geschreven, en vertolkt door enkele Hollywooddiva’s die nog eens kunnen tonen hoe goed ze écht zijn (lang geleden dat we Reese Witherspoon en Nicole Kidman in deze adembenemende vorm zagen) als ze hun tanden in het juiste materiaal kunnen zetten. En tot het slot nog razend spannend ook!