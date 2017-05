Hoog oplaaiende passie tussen Brad Pitt en Marion Cotillard in 'Allied'

FILM Het kan, en wel in Robert Zemeckis’ uitstekende oorlogsthriller ‘Allied’, waarin hij samen met Marion Cotillard de nostalgische magie van ‘Casablanca’ weet op te roepen. De Noord-Afrikaanse landschappen en de satijnen filter die over de camera gedrapeerd lijkt, vormen de ideale setting voor de hoog oplaaiende passie tussen de twee spionnen. Maar wanneer ze de rest van WO II in Londen tewerkgesteld worden, is het nagelbijten: zijn ze wel echt wie ze beweren te zijn? En zou Brad toch niet één keertje ‘Awwivedewci’ murmelen?