FILM Ook hij speelt in op de nostalgie naar de jongerencinema uit de jaren 70 en 80, met knipogen naar ‘Close Encounters of the Third Kind’ en semiklassiekers zoals ‘D.A.R.Y.L.’ Het verhaal, over twee mannen die een alien terug naar zijn thuisplaneet proberen te smokkelen, komt traag op gang, maar bouwt mooi op naar een ontroerende finale. Kirsten Dunst en Adam Driver zijn prima, maar het is Michael Shannon die de show steelt.