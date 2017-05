'Predator': legendarisch ruimteterreur met Arnold 'get to da choppah!' Schwarzenegger

ACTIEFILM In de cinema lanceert Ridley Scott het langverwachte ‘Alien: Covenant’ en op tv staat die ándere buitenaardse moordmachine te grommen: de Predator! Zo’n coole creatie, met dat afzichtelijke smoelwerk en die wilde dreadlocks! In de gelijknamige film uit 1987 maakt-ie Arnold Schwarzenegger en zijn groepje elitecommando’s één voor één af. ‘Predator’ is in de eerste plaats natuurlijk een volbloed actiefilm: Ahnuld mag zinnetjes brullen als ‘get to da choppah!’ en in één legendarische scène wordt zelfs, voor de lol, een half oerwoud aan gort geknald. Maar tegelijk – en dat wordt vaak vergeten – is het ook een feilloos opgebouwde, beklemmende suspensetrip die uitmondt in een onvergetelijke confrontatie tussen man en beest. Gelukkige 30ste verjaardag, Preddie!