De documentaires die u deze week graag informeren (12 tot 18 mei)

NPO 2, zaterdag 13 mei, 21.25

REIZEN Na The Beatles en andere popsterren gingen eind jaren 60 steeds meer westerse jongeren te voet via de Hippie Trail langs Turkije en Iran naar Afghanistan. ‘Andere tijden’ wandelt het pad nog eens af.

één, zondag 14 mei, 22.15

REIZEN De Britse designer Kevin McCloud gaat op bezoek bij families die Groot-Brittannië hebben verlaten en in een afgezonderd gebied – zoals de jungle van Belize of het noorden van Zweden – zijn gaan wonen.

Canvas, dinsdag 16 mei, 21.15

GESCHIEDENIS Portret van luchtvaartpionier Charles Lindbergh, die op 20 mei 1927 nabij New York opsteeg richting Parijs en een dikke 33 uur later de eerste man werd die over de Atlantische Oceaan was gevlogen.

BBC 2, dinsdag 16 mei, 22.00

WETESNCHAP Documentaire over de fast radio bursts, vreemde, extreem korte signalen uit de ruimte die in 2007 voor het eerst werden ontdekt en waarvan men nog steeds niet weet waar ze vandaan komen.

NPO 2, woensdag 17 mei, 20.30

CULTUUR Start van het derde seizoen van de culturele talkshow waarin Paul Witteman bekende Nederlanders laat praten over de vijf films, boeken, schilderijen… die ze zouden redden als de wereld vergaat. Eerste gast: Jan Terlouw.

NPO 3, donderdag 18 mei, 21.00

KOKEN Begin 2015 trok René Redzepi, de chef van het beroemde Deense restaurant Noma, naar Japan om een pop-up te openen die een veertiengangenmenu zou serveren met enkel Japanse ingrediënten.