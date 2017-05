'Goed volk': Jeroen Meus en Kat Steppe in het communistische Cuba

Kat Steppe «’t Is heel lang onzeker geweest of we mochten gaan of niet. In juni vorig jaar hebben we ons dossier ingediend, maar begin november wisten we nog altijd van niks, en is onze plaatselijke fixer zowat gaan kamperen op de betreffende dienst. Uiteindelijk hebben ze dan toch ja gezegd, naar ik vermoed omdat Jeroen een kok is en geen journalist – ze zijn op Cuba als de dood voor journalisten. Gedurende heel de draaiperiode hebben we wel een mannetje meegekregen dat er nauwlettend op toezag dat we geen vragen over het systeem stelden. Erg frustrerend, ook al omdat Jeroen speciaal voor deze aflevering Spaans had geleerd. Eén keer hadden we wel een goed gesprek met een bokstrainer die zich echt negatief uitliet over hoe het er in zijn land aan toeging. Maar toen we in januari een tweede keer op Cuba waren en ik hem verder wilde interpelleren, bleek hij zijn kar helemaal te hebben gekeerd. Waarschijnlijk serieus onder zijn kloten gekregen.»

HUMO Juist: jullie zijn in januari moeten teruggaan, omdat Fidel Castro tijdens jullie eerste bezoek het loodje legde.