Marion Cotillard over Matthias Schoenaerts: 'Ik heb overal rondgetoeterd hoe fantastisch hij was'

– Heeft Matthias Schoenaerts zijn eerste Hollywoodrol aan jou te danken?

Marion Cotillard «Nee. Guillaume was net als iedereen zwaar onder de indruk van zijn vertolking in ‘Rundskop’, en hij had hem een paar keer ontmoet op de set van ‘De rouille et d’os’. Toen we die film draaiden en in de maanden erna toeterde ik overal rond hoe fantastisch het was om met Matthias te werken, dus hij wist wel een beetje waar hij aan toe was. Hij heeft me voor de vorm nog eens gevraagd of ik dacht dat Matthias ook in ‘Blood Ties’ zou passen, maar ik wist dat het tussen hen goed zou klikken.»