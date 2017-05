'Outlander': de feministische 'Game of Thrones'

De verfilming van de populaire boeken van Diana Gabaldon – waarvan het eerste deel al een kwarteeuw geleden verscheen – is echter veel meer dan een veredeld doktersromannetje vol smachtende blikken en opwaaiende kilts. De reeks kreeg in de VS ondertussen al de bijnaam ‘feministische Game of Thrones’, omdat ze minstens evenveel seks en bloot bevat als de HBO-serie, maar terwijl de vrouwen daar vaak lijdend voorwerp zijn, is het hier meestal Claire Fraser zelf die de koe bij de horens vat. En dat allemaal op vrijdagavond op de openbare omroep!