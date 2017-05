IJzeren discipline bij de Koningin Elisabethwedstrijd-violisten in 'Opgelegd werk'

Regisseur Brecht Vanhoenacker en zijn ploeg, die een documentaire draaiden over de week waarin de finalisten het opgelegde werk – een speciaal voor het concours gecomponeerd stuk – moesten instuderen, waren erbij.

Brecht Vanhoenacker «Een pijnlijk moment, maar we konden er natuurlijk niet omheen. Ik heb Ji Yoon nadien nog kort gesproken, en mij leek het alsof ze het al verwerkt had. Ze is zoals alle kandidaten heel gedreven, maar ze was ook nuchter genoeg om met die teleurstelling om te gaan.»