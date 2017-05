Dat is mede te danken aan Tituss Burgess, die de show steelt als Kimmy’s flamboyante room-mate Titus Andromedon. In een teaser voor reeks 3 mocht hij zijn innerlijke Beyoncé naar boven laten komen, in een parodie op de videoclip van ‘Hold Up’, waarin hij gekleed in een gele jurk en met een baseballknuppel in de hand door de straten van New York trekt.