De documentaires die u deze week graag informeren (19 tot 25 mei)

NPO 1, zaterdag 20 mei, 22.05

NATUUR Nieuwe documentaireserie over enkele dieren die in het wild in de stad proberen te overleven. In de eerste aflevering staat de vos centraal.

Canvas, zondag 21 mei, 21.15

GESCHIEDENIS BBC-reeks waarin twee kunsthistorici de geschiedenis van Barcelona, Amsterdam en Sint-Petersburg vertellen aan de hand van de kunst en de architectuur die die steden hebben voortgebracht.

Canvas, zondag 21 mei, 22.10

ACTUA Documentaire over Tim, een geadopteerde Koreaanse jongen die zestien jaar geleden verdween in de bossen van Hongarije, en over hoe zijn ouders sindsdien met het verlies en de onzekerheid zijn omgegaan.

Canvas, maandag 22 mei, 23.15

MISDAAD De Schotse criminoloog David Wilson onderzoekt de onopgeloste moord op een krantenjongen en gaat de confrontatie aan met zijn hoofdverdachte. Niet te missen voor true crime-liefhebbers!

Canvas, dinsdag 23 mei, 21.15

GESCHIEDENIS Tweedelige documentaire over hoe voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog het bombarderen van burgers ingezet werd als wapen, door alle strijdende partijen.