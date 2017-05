Het vizier van Serge Simonart: Hollywood Confidential, Inbox en Telefacts

La Une, vrijdag 19 mei, 23.05

Sappige verhalen genoeg over Hollywood – door Marilyn Monroe ooit een ‘overboekt bordeel’ genoemd – in deze documentaire, met lacunes als Fatty Arbuckle, die in bed een meisje verstikte met z’n gewicht en Charlie Chaplins voorliefde voor minderjarige starlets. Er is en blijft maar één taboe in de filmindustrie: verlies maken.

CAZ, maandag 22 mei, 22.25

Horden BV’s blinken uit in valse bescheidenheid, maar de Amerikaan Lesley Warren wint in de categorie Pochen Vermomd Als Klagen: hij lijdt aan een zeldzame aandoening en kan niet rijden, vrijen of werken en geen normale broeken dragen vanwege zijn ‘reuzegrote testikels’. De subtiele titel van deze docu: ‘Gebukt onder zijn ballen’.

VTM, dinsdag 23 mei, 21.45

‘Telefacts’ reist deze week mee met de Oriënt-Express van Londen naar Venetië – een snoepreisje voor de journalist, vermomd als actualiteit. Aangezien Humo altijd al researchers van televisieprogramma’s heeft geïnspireerd, zal de reporter van VTM vast ‘Onze Man op de Oriënt- Express’ gelezen hebben.