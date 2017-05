De blanke goegemeente bibbert in Netflix-docu 'The Black Panthers: Vanguard of the Revolution'

In 1966 richtten Huey P. Newton en Bobby Seale, twee zwarte studenten die Marx en Malcolm X gelezen hadden en het alomtegenwoordige racisme kotsbeu waren, een club op die het bewustzijn van de Afro-Amerikanen een boost gaf én de blanke goegemeente tegelijk bagger deed schijten: The Black Panther Party for Self Defense organiseerde ontbijtmomenten voor kansarme kinderen, maar patrouilleerde ook gewapend en in uniform door de straten om toezicht te houden op racistische politieagenten.