Na 25 jaar is daar eindelijk het langverwachte vervolg van cultserie 'Twin Peaks'!

SERIE In 1990, toen de kijker het moest stellen met ‘Miami Vice’ en ‘Dynasty’, verblufte ‘Twin Peaks’ met een unieke combinatie van crime, horror en humor, een ongeziene cinematografische look en een eindeloos door andere series gekopieerde unheimische sfeer. Of het ruim 25 jaar later lukt de magie van toen te evenaren, is een andere vraag. De laatste film van David Lynch dateert van 2006, coscenarist Mark Frost schreef sindsdien vooral boeken over golf, en dat de nieuwe serie volgens Lynch aansluit bij de warrige ‘Twin Peaks’-film is ook niet geruststellend. Wat u verder mag verwachten: veel vertrouwde gezichten, aangevuld met Lynch-favorieten als Laura Dern en Naomi Watts, cameo’s van film- en rocksterren en David Duchovny als transgender DEA-agente. En sloten damn good coffee, uiteraard!