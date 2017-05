Onze innerlijke lamzak is blij dat ‘The Wizard of Lies’, een door HBO geproducete biopic van Barry Levinson (‘Good Morning, Vietnam’; ‘Rain Man’) over meesteroplichter Bernie Madoff, de filmzalen overslaat en zich gelijk in onze digitale videotheek nestelt: hoera, kunnen we ’m gewoon checken vanuit onze eigen stinkende fauteuil!