'After Porn Ends 2': over hoe Chasey Lain nog steeds wordt herkend in de supermarkt en andere verhalen

DOCU Dat levert zowel grappige, schrijnende als ontroerende verhalen op: maak bijvoorbeeld kennis met de dankzij de Bloodhound Gang wereldberoemde Chasey Lain, die uitlegt hoe het is om als adult star herkend te worden in de supermarkt; met Darren James, die in 2004 voor een kleine psychose zorgde toen bij hem hiv werd vastgesteld (waardoor hij meteen ook voor zijn diepgelovige familie werd geout); of met de nu 81-jarige Shelley Graham, de ster van ‘The Devil in Miss Jones’ uit 1973. Check trouwens ook het eerste deel uit 2012, met daarin onder andere een portret van Asia Carrera, ex-pornoster én Mensa-lid met een IQ van 156.