Rapsuperster Drake fan van 'Top Boy': een misdaaddrama over gansterbendes in Hackney

SERIE Rapsuperster Drake was zo’n grote fan van de serie dat hij voorstelde om zélf een nieuw seizoen te financieren, toen in 2013 werd aangekondigd dat de tweede reeks van ‘Top Boy’ ook de laatste zou zijn. De productiemaatschappij hield de boot af, maar onlangs raakte bekend dat het derde seizoen er wel degelijk komt, en dat de ooit als soapacteur begonnen Drake er een rol in zal vertolken. In afwachting kunt u nu dus al de eerste twee seizoenen bekijken van dit rauwe en realistische misdaaddrama over gangsterbendes in de beruchte Londense wijk Hackney.