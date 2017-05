Op zoek naar zuster Cathy's moordenaar in 'The Keepers'

TRUE CRIME Deze nieuwe zevendelige reeks zou echter wél weer een schot in de roos kunnen zijn: ‘The Keepers’ onderzoekt de moord op Cathy Cesnik in 1969. De jonge non gaf les aan de Archbishop Keough High School in Baltimore en de zaak werd nooit opgelost, ook al getuigden – decennia na de feiten – diverse vrouwen dat ze op de school door priesters waren misbruikt. Een hoofdrol is weggelegd voor twee kranige oud-leerlingen die zich als amateurdetectives in de zaak vastbeten, en er na jaren speurwerk van overtuigd zijn dat de moord op hun lerares in een veel grotere, onfrisse zaak paste die al een halve eeuw wordt toegedekt door zowel de kerk als de corrupte lokale politie. Zoals we al zeiden: potentiële knaller!