Ben Affleck in het virtuoze 'Argo'

DRAMA En toch is het zo gegaan: de door Affleck geregisseerde misdaaddrama’s ‘Gone Baby Gone’ (2007) en ‘The Town’ (2010) konden op lovende kritieken rekenen, en in het topjaar 2012 haalde hij met het virtuoos gemaakte ‘Argo’ drie Oscars binnen, waaronder die voor Beste Film. In die waargebeurde thriller reconstrueert Affleck één van de krankzinnigste reddingsoperaties uit de geschiedenis van de CIA, namelijk de bevrijding van zes diplomaten die in 1979 waren ontsnapt uit de belegerde Amerikaanse ambassade in Teheran en waren ondergedoken in het huis van de Canadese ambassadeur. Bij dezen beloven wij dat wij nooit meer met Ben zullen lachen. Hoogstens eens proesten.