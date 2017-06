Na schuld komt boete: Tom Waes maakt het goed met 'Reizen Waes 12-12'

Tom Waes «Er wás in Haïti wel degelijk een probleem met de plaatselijke ngo’s, maar het is nooit mijn bedoeling geweest om alle ngo’s over dezelfde kam te scheren. Toen ik een paar dagen later in ‘Het journaal’ vernam dat de Hongersnood 12-12-actie minder goed op gang kwam dan verhoopt – wellicht mee als gevolg van die aflevering – heb ik naar de voorzitter van 12-12 gebeld: of ik iets voor hen kon doen? Daarna was het vrij snel beklonken, zowel met 12-12 als met de VRT.»

HUMO En dus heb jij begin deze maand een week lang in een groot vluchtelingenkamp in Oeganda rondgewandeld.