Wat als Filip Joos spelers koos in de Londense derby Arsenal-Chelsea?

HUMO Of maakt Arsenal toch nog een kans?

Filip Joos (analist) «Zeker wel. Oké, Chelsea is favoriet, maar je mag niet vergeten dat de allergekste wedstrijd van dit seizoen Arsenal ‑ Chelsea van september was, waarbij Chelsea op pijnlijke wijze van de mat werd gespeeld met 3-0. Dat was dé wedstrijd die de Premier League bepaald heeft. Ik stond achteraf in de mixed zone te wachten voor interviews, en die van Chelsea liepen allemaal voorbij met een bescháámd gezicht. Zelfs Courtois, die doorgaans alles ziet vanop zijn hoogte, blikte weg – ze waren verdwaasd, wisten niet goed wat er gebeurd was. Ze zagen daar het spook opdoemen van een tweede rotseizoen op rij: als je toen had gezegd dat Chelsea kampioen zou worden, hadden ze je in een dwangbuis gestopt. Tóén heeft Chelsea-coach Conte heel zijn systeem omgegooid: hij is met drie achterin gaan spelen, wat heel goed gelukt is.»