- Rechercheurs genoeg op tv: wat maakt Wagstaffe bijzonder?

Tom Riley «Ten eerste is hij op zijn 32ste een beetje te jong voor de functie die hij uitoefent: hij is ongelooflijk goed in zijn job – daarom heeft hij die ook gekregen – maar zijn leeftijd maakt hem onzeker. Daarnaast wordt hij gedreven door een trauma uit zijn tienerjaren: de moord op zijn ouders, waar hij zelf getuige van was.»