'A Speck of Dust': een schone lei als therapie voor Sarah Silverman

Sarah Silverman «Na mijn laatste special heb ik alle materiaal dat ik nog had liggen, weggegooid. Schone lei, weet je wel? ‘A Speck of Dust’ is heel organisch gegroeid. ’t Is niet dat ik ging zitten en dacht: ‘Welke thema’s zal ik dit keer eens behandelen?’ Er waren gewoon zoveel dingen gebeurd in m’n leven dat de inspiratie van overal kwam. Zo zijn drie naasten van me recentelijk overleden, en daarna was ik er zélf bijna niet meer. Dat zit zo: vorig jaar ging ik bijna toevallig langs bij de dokter. Ik had last van een zere keel, meer niet. Daar bleek evenwel dat ik een extreem bizarre vorm van epiglottitis had opgedaan, een ontsteking van het strotklepje die ademhalingsproblemen veroorzaakt. Ze hebben me meteen vol medicijnen gestopt en geopereerd. Vijf dagen later werd ik wakker; ik had kennelijk enorm veel geluk gehad.