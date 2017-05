De documentaires die u deze week graag informeren (26 mei tot 2 juni)

Canvas, zondag 28 mei, 22.05

ACTUA In 2013 besliste het Israëlische voetbalteam Beitar Jeruzalem om twee Tsjetsjeense moslims aan te kopen – de eerste moslims in de clubgeschiedenis. Het gevolg: zware rellen met de extreem-rechtse supporters.

Canvas, maandag 29 mei, 22.15

WETENSCHAP ‘Over eten’ voor gevorderden, deze BBC-reeks waarin twee wetenschappers het eten op ons bord ontleden. Of het eten dat geen bord nodig heeft, want in de eerste aflevering staat de moedermelk centraal.

Canvas, maandag 29 mei, 22.55

TRUE CRIME Begin 2016 werd Britse zakenvrouw Sadie Hartley op uiterst bloederige manier in haar inkomhal vermoord. Het onderzoek leidde naar de minnares van haar man, die haar liefdesrivale uit de weg wou ruimen.

NPO 3, dinsdag 30 mei, 21.50

ACTUA Documentaire over vijf Nederlanders die zich man noch vrouw voelen, maar iets ertussenin. De makers volgen hen tijdens hun dagelijks leven, waar ze constant geconfronteerd worden met het anders zijn.

Vitaya, dinsdag 30 mei, 22.10

TRUE CRIME Portret van Elliot Rodger, een 22-jarige student die op 23 mei 2014 zes mensen vermoordde in het dorpje Isla Vista in Californië. Zijn motief: seksuele frustratie en jaloezie.

That Sugar Film

NPO 3, donderdag 1 juni, 21.05

WETENSCHAP Zelfs zogezegd gezonde maaltijden blijken in de realiteit nog altijd heel wat verborgen suikers te bevatten. In deze Australische documentaire wordt nagegaan wat al die suiker met het menselijk lichaam doet.