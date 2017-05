Het vijfde seizoen van 'House of Cards': een vinger aan de pols van de actualiteit

SERIE Achter de schermen – Beau Willimon, bedenker van de serie, verliet zijn geesteskind om opnieuw toneel te gaan schrijven – en in de wereld rond de serie, met de komst van Donald Trump in het Witte Huis. Dit nieuwe seizoen werd nog geschreven vóór Trump de verkiezingen had gewonnen, maar het verhaal over hoe Frank en Claire een herverkiezing proberen te forceren door de terreurdreiging te overdrijven en hun eigen schandalen te minimaliseren zal vast en zeker parallellen met de werkelijkheid bevatten. Een subtiele serie is ‘House of Cards’ nooit geweest, maar nu de echte president helemaal de trappers kwijt lijkt te zijn, is ze wel actueler dan ooit.