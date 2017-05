'F is for Family': een tweede seizoen van de leutige animatieserie

ANIMATIESERIE De reeks lijkt een beetje de getekende versie van ‘All in the Family’, de klassieke sitcom uit de jaren 70 over Archie Bunker en zijn tirades tegen hippies en links tuig. Frank Murphy is de Archie van dienst: de veteraan uit de Koreaanse oorlog en arbeider bij een vliegtuigmaatschappij zit vanuit zijn sofa te kankeren op hoe alles rond hem verandert. Die klaagzangen zijn grappig, al zijn het vooral de momenten waarin Murphy zich verbonden voelt met zijn gezin die ‘F Is for Family’ de moeite waard maken.