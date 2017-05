Een charismatische Kevin Bacon in 'I Love Dick'

SERIE Hoofdpersonage van dit op de semi-autobiografische roman van Chris Kraus gebaseerde komische drama is Chris (de geweldige Kathryn Hahn uit ‘Transparent’), een filmmaakster die samen met haar man in een artistieke gemeenschap in een stoffig Texaans dorpje terechtkomt en er vervolgens compleet geobsedeerd raakt door de charismatische Dick (Kevin Bacon in grootse vorm). Zoals van Soloway te verwachten viel, is dit andermaal geen makkelijk te verhapstukken tv, maar wie graag gaat zitten voor een qua toon en thematiek nieuwe grenzen aftastende serie over identiteit, genderpatronen, artistieke inspiratie, obsessie en (vrouwelijke) lust zal hier veel plezier aan beleven.