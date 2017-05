De intimistische en dromerige parel 'Moonlight'

FILM Als het uitgekiende scenario over Chiron, die – ondanks zijn junkiemoeder – zo goed mogelijk probeert op te groeien en zich een weg baant door een met vuiligheid geïnjecteerde buitenwijk van Miami, in handen van een gebotoxte Hollywood-bobo was gevallen, had het een clichématige misdaadfilm vol achtervolgingen en geweerschoten opgeleverd. Dankzij Jenkins werden we getrakteerd op een intimistisch, dromerig drama. Opgenomen in 25 dagen, slechts een fractie van de tijd die de film onder je vel en in de filmgeschiedenisboeken zal toeven.