Met Oscars besprenkeld: 'La La Land', een ode aan de musical

FILM Zés beeldjes kreeg ‘La La Land’ van Damien Chazelle, maar na een miskleun van een prijsuitreiking uiteindelijk niet dat voor Beste Film (zie ‘Moonlight’, hierboven). Niet de Beste dus, maar wel een Heel, Heel Goeie. Een ode aan de musical, die van begin tot einde bulkt van de verwijzingen naar gouden klassiekers als ‘Singin’ in the Rain’ en ‘Rebel Without a Cause’, spetterende chemie tussen Emma Stone en Ryan Gosling én een A-ha-cover op keytar? Dat is bijna meer dan we aankunnen.