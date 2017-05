De liefde als een verdwaalde lentebries in '(500) Days of Summer'

ROMCOM De pijn! Het verdriet! Tom (Joseph Gordon-Levitt) weet er ook alles van: hij valt als een blok voor de wispelturige Summer (Zooey Deschanel), maar voelt zijn hart al snel in duizend stukjes breken. Regisseur Marc Webb – de man die later struikelde over de ‘Amazing Spider-Man’-films – weet in het sprankelende ‘(500) Days of Summer’ verliefdheid te vangen als was het een verdwaalde lentebries, maar hij schuwt ook de wrangheid niet: is Tom in al zijn obsessiviteit ook niet een beetje een zielenpoot? Zegt u het maar!