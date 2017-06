De idealen en denkbeelden van Trumps adviseur in 'Bannon's War'

ACTUA Voor dit portret gingen journalisten van de Amerikaanse openbare omroep PBS – hetzelfde team dat eerder al de uitstekende docu’s ‘The Choice’ en ‘The Divided States of America’ maakte – praten met tientallen politieke insiders, voormalige medewerkers van Bannon en experts. Over de idealen en denkbeelden van de man, maar vooral over hoe hij die in de praktijk wil omzetten. Want als er één rode draad door leven en carrière van Bannon loopt, dan deze wel: hij zoekt altijd de confrontatie op, zowel met zijn medestanders als tegenstanders. Dat hij nu op een plek zit waar zijn vechtlust eerder aangemoedigd wordt dan ontmoedigd, is dus niet echt geruststellend.