'Life, Animated': hoe Disney erin slaagt om autisten opnieuw te leren spreken

In besloten kring poog ik weleens te communiceren via citaten uit films van Tarantino en de Coen Brothers, maar dat is niet half zo straf als het verhaal in ‘Life, Animated’. Dankzij de films van Disney leerde Owen Suskind, een Amerikaanse jongen met autisme, opnieuw spreken; de personages uit ‘Aladdin’, ‘De leeuwenkoning’ en ‘De kleine zeemeermin’ zijn z’n compagnons de route in de boze buitenwereld. Even checken bij Herbert Roeyers, professor klinische psychologie aan de UGent en expert inzake autisme, of dat inderdaad zo spectaculair is als het klinkt.