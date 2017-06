Clara van Klara over Beyoncé en de finale van de Koningin Elizabethwedstrijd

Zie Clara door de gangen van Bozar fladderend gesprekjes aanknopen met Deze & Gene, en bedenk met ons: het begin van een rijkgevulde televisiecarrière?

Clara De Decker «Dat zou heel fijn zijn, natuurlijk. Toen ik mijn opleiding begon aan het Conservatorium van Antwerpen – ik zit in mijn laatste jaar woordkunst – was dat met het idee om ooit iets te kunnen betekenen voor één van mijn drie favoriete programma’s: ‘Vlaanderen vakantieland’, ‘Reyers laat’ of ‘Cobra’. Die programma’s bestaan inmiddels wel niet meer, maar voor iets gelijkaardigs ben ik altijd te porren. Ik hou van reizen, ik hou van cultuur, en ik hou ervan om me te verdiepen in de verhalen van allerlei boeiende mensen – ’t zou geweldig zijn om ooit een talkshow te mogen presenteren. Wat ik nu mag doen voor de Koningin Elisabethwedstrijd, is in ieder geval een fantastische eerste opdracht.»