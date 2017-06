Nu ‘Peking Express’ afgelopen is, gooit Q2 enkele nieuwe series in het programmaschema van de zondagavond. ‘The Last Kingdom’, een nogal zoutloze poging van de BBC om een Britse ‘Game of Thrones’ te maken, kunt u met een gerust gemoed negeren, maar voor ‘The Last Man on Earth’ willen we hier wel een lans breken.