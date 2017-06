'UnREAL': achter de schermen van een fictieve tv-datingshow

Dan is de Amerikaanse serie ‘UnREAL’ een aanrader. De reeks speelt zich af achter de schermen van de fictieve tv-datingshow ‘Everlasting’ en bevat niet alleen evenveel dramatische wendingen als een echte realityreeks, maar laat ook zien hoe het eraan toegaat tijdens de opnames van zo’n programma: de manipulaties, de psychologische spelletjes, de uitgelokte huilbuien. En ze is waarheidsgetrouw: ‘UnREAL’ is namelijk bedacht door Sarah Gertrude Shapiro, die ooit producer was bij ‘The Bachelor’, een in de VS erg populaire datingshow en duidelijk het voorbeeld voor ‘Everlasting’.