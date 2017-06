'The Pacific': een meeslepende les oorlogsgeschiedenis in tien delen van Steven Spielberg

SERIE Groter is echter niet beter: van de twee series is ‘Band of Brothers’ ontegensprekelijk de beste, misschien ook omdat de verhalen over de landing in Normandië en de bevrijding van Europa herkenbaarder zijn. Maar ‘The Pacific’ blijft een meeslepende les oorlogsgeschiedenis, die uitstekend balanceert tussen spectaculair – de slag om Guadalcanal! – en kleinschalig: de meest aangrijpende scène is die waarin een getraumatiseerde Amerikaanse soldaat in zijn bed pist. Ondertussen is het wachten op de derde WO II-serie van Spielberg en Hanks, ‘The Mighty Eighth’, over de bombardementen op nazi-Duitsland. Die zou in 2019 op tv komen en naar verluidt 500 miljoen dollar kosten.