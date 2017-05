FILM O’Shea Jackson vertolkt z’n eigen pa Ice Cube met de nodige shine, R. Marcos Taylor gooit hoge ogen als Suge Knight, en uw speakers zullen blij zijn dat ze nog eens zoveel knallende grooves mogen uitspuwen. Overigens: naar verluidt is driekwart van wie de film zag nadien de gelijknamige legendarische plaat van de Niggaz in huis gaan halen. Of wacht, verzinnen we dat nu? Fuck that: het zou nochtans moeten, motherfucker.