DOCU Maar kom: regisseur Sonia Anderson wist enkele van Bowies oude lieven te strikken voor een interview, alsook z’n ex Angie en de man die ’m op zijn vijftiende een lel op zijn oog verkocht (waarna dat van kleur veranderde). Veel nieuwe inzichten in de man en zijn werk krijgt u niet, maar mocht u gewoon zin hebben in dik anderhalf uur geklessebes en achterklap: put on your red shoes and vlij u neder voor het scherm.