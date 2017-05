In september gaat op de Amerikaanse zender PBS ‘The Vietnam War’ in première, een tiendelige, 18 uur durende documentairereeks van Ken Burns en Lynn Novick waarin meer dan 100 getuigen aan het woord komen.

Nu op Netflix

DOCUREEKS Ter voorbereiding mag u al eens proeven van het tien jaar oude ‘The War’, een trage maar meeslepende reeks van dezelfde makers over de Amerikaanse inmenging in de Tweede Wereldoorlog. Burns en Novick blijven weg van de grote verhalen, maar zoomen in op de levens van gewone Amerikanen uit vier steden, die na de Japanse aanval op Pearl Harbor nooit meer hetzelfde zullen zijn.