Canvas, vrijdag 2 juni, 21.15

DRAMA Historisch drama over de in Denemarken wereldberoemde dokter Struensee (Mads Mikkelsen), de verlichte lijfarts van koning Christian VII. De miserie begint echter wanneer hij het te pakken krijgt voor de koningin: je kunt hem dat moeilijk kwalijk nemen, want zij wordt vertolkt door kersvers ‘Tomb Raider’ Alicia Vikander.