Het vizier van Peter Van de Veire

13 Reasons Why

Nu op Netflix

De hype van het moment, over een meisje dat op ouwe cassettetapes uitlegt waarom ze uit het leven gestapt is. Toevallig gezien omdat mijn jongste dochter het in een paar vakantiedagen heeft gebingewatcht. Vreselijk omstreden, maar zéér goed gemaakt en perfect om te bekijken en daarna een goeie babbel te houden.

VIER, zondag 4 juni, 21.30

Sorry Lieven Van Gils! Hou nog altijd van je! Maar jij hebt geen James Cooke die op een accurate manier zichzelf speelt. ’t Is vast slopend om een hele week op die wiegende boot te zitten, maar je krijgt je gasten wel op een andere manier te zien. En Gertje heeft nu zijn pilletje genomen om een beetje rustiger te worden.

777 Live

Q2, elke dag rond 0.00

Een nachtelijk belspel in roulettevorm. Een croupier mikt met een stok in zijn rug een balletje in de roulette en een vriendelijk meisje kraamt onzin uit die we zelfs niet zouden toelaten op MNM. Recent hoogtepunt: ‘We bellen met Nico De Mus! Bijzondere naam! O neen! Sorry: het is Nicodemus! Geen vogel dus.’ Heerlijk.