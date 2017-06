'Saturday Night Fever': spetterend en tragisch dansspektakel

MUZIEK Zijn beste is evenwel ‘Saturday Night Fever’ (uit 1977), een film die bekendstaat als een spetterend dansspektakel waarin John Travolta in witte kostuums en broeken met olifantenpijpen door het New Yorkse nachtleven shaket. Maar dat is het dus níét. Of toch niet alléén: onder de motorkap schuilt namelijk een wrang, deprimerend, asgrauw drama, één dat net als ‘Taxi Driver’ een pikzwart beeld ophangt van de Big Apple. Travolta’s Tony Manero is vooral een eenzame figuur die gevangenzit in een uitzichtloos bestaan. Kom dus voor de onsterfelijke discomuziek van de Bee Gees, blijf voor de hartverscheurende tragiek.