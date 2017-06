'Cosby: The Fall of an American Icon': Bill Crosby aan het kruis genageld

Vijftig jaar lang was Bill Cosby een voorbeeld voor de zwarte gemeenschap in de VS.

ACTUA Na zijn doorbraak met de reeks ‘I Spy’ in 1965 klom de acteur en komiek op tot de top van Hollywood en in de jaren 80 was hij het gezicht van één van de populairste series op tv: ‘The Cosby Show’. Bovendien toonde hij in die sitcom een zwart gezin zoals dat zelden aan bod kwam: succesvol, welgesteld en gelukkig. Door die status werd hij helaas ook onaantastbaar, zo bleek de afgelopen jaren: terwijl hij voor de buitenwereld een perfect imago onderhield, vergreep hij zich aan tientallen vrouwen. Zijn slachtoffers durfden niet naar buiten te komen of werden niet geloofd. Tot de stand-upcomedian Hannibal Buress in 2014 in een show Cosby aan het kruis nagelde als ‘serieverkrachter’ en alle verhalen plotseling wel au sérieux werden genomen. Op 5 juni moet Cosby voor de rechter verschijnen voor de aanranding van Andrea Constand, één van de weinige zaken die nog niet verjaard zijn.