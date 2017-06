Aad de Mos, advocaat van Oranje: 'Het Nederlands elftal is al vaker uit de dood opgestaan'

De man die het boeltje moet zien recht te trekken, is Dick Advocaat, die mag debuteren tegen voetbaldwerg Luxemburg. Afijn, debuteren: het is alweer zijn derde ambtstermijn als Nederlands bondscoach, en in het verleden was hij niet altijd onbesproken.

Aad de Mos (blaast) «Het ligt allemaal heel gevoelig. Advocaat heeft niet lang geleden veel schade aangericht door Oranje te verlaten voor een lucratief aanbod van Fenerbahçe (in 2016, toen hij assistent-bondscoach was, red.). De spelers weten dus niet of ze hem moeten vertrouwen.