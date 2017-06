Het overkwam vorig jaar ‘The Grinder’, een nochtans onder lovende kritieken bedolven Fox-reeks over een acteur (glansrol van – wie we daar hebben! – Rob Lowe) die na acht seizoenen de hoofdrol te hebben gespeeld in de advocatenreeks ‘The Grinder’, even niet meer weet van welk hout pijlen te maken wanneer de serie wordt afgevoerd. Tot hij op het idee komt om, niet gehinderd door enige kennis of ervaring, het advocatenkantoor van zijn vader en zijn jongere broer te vervoegen.