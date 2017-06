Barbecueën met topdokter en brandwondenspecialist Thomas Rose

HUMO Hoe raakt een geneeskundestudent geïnteresseerd in brandwonden?

Thomas Rose «Ik kwam hier terecht tijdens een zogenaamde rotatiestage, en het beviel me direct – het heeft nog een paar jaar geduurd voor ik hier aan de slag kon, maar toen de gelegenheid zich voordeed, heb ik geen seconde getwijfeld. Geneeskunde is de voorbije jaren heel erg gediversifieerd – of liever: het is uiteengevallen in steeds kleinere sub-sub-subspecialisaties. Maar om brandwonden te behandelen heb je véél algemene kennis nodig, van intensieve geneeskunde tot chirurgie. Zeker in die gevallen waarbij meer dan 10 procent van de lichaamsoppervlakte verbrand is, want dan komt er een stortvloed van lichamelijke reacties en complicaties op gang. Je krijgt last van een lage bloeddruk wegens het vochtverlies, er komen infecties bij, of nierproblemen, en ga zo maar door. Je moet een beetje van alle medische markten thuis zijn, en daar hou ik wel van.»