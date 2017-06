Niet van het scherm weg te slaan, die James Nesbitt, de bekendste Ierse acteur na Liam Neeson. Vorig jaar dartelde hij nog door het zesde seizoen van ‘Cold Feet’, onlangs gaf hij op Canvas gestalte aan een tandarts-moordenaar in ‘The Secret’, en vanaf zondag 11 juni is hij te zien als Harry Clayton in ‘Stan Lee’s Lucky Man’.