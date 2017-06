De documentaires die u deze week graag informeren (9 tot 15 juni)

TLC, vrijdag 9 juni, 22.50

ACTUA Op 9 juli viert O.J. Simpson zijn 70ste verjaardag in de cel waar hij sinds 2007 zit na een overval. Voor de moord op zijn ex Nicole Brown is hij vrijgesproken, en terecht, zegt privédetective Bill Bear in deze docu.

NPO 1, zondag 11 juni, 22.15

SPORT Portret van de Nederlandse voetballer die in de jaren 80 en 90 in België voor Standard, Beerschot en Germinal Ekeren voetbalde, en die sinds 1990 officieel Belg is.

CAZ, maandag 12 juni, 23.10

ACTUA Nog meer O.J. in deze documentaire uit 2015, die draaien rond interviewtapes die gemaakt werden in de burgerlijke rechtszaak tegen Simpson na de moord op Nicole Brown, een zaak die hij wél verloor.

BBC 2, dinsdag 13 juni, 22.00

ACTUA Docu over de moord op Jo Cox, de Britse Labour-politica die op 16 juni 2016, een week vóór het brexitreferendum, werd neergeschoten door een extreemrechtse tegenstander.

Canvas, woensdag 14 juni, 18.55

ACTUA Met de zomervakantie voor de deur en kinderen die weer dagelijks naar buiten gejaagd moeten worden, stelt het Britse ‘Horizon’ een pertinente vraag: hoe ongezond is gamen eigenlijk?

NPO 2, woensdag 14 juni, 22.55

ACTUA Docu over The White Helmets, Syrische vrijwilligers die na bombardementen op gevaar van eigen leven uitrukken om mensen vanonder het puin te halen zonder te kijken naar religieuze of politieke voorkeur.