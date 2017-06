Het vijfde seizoen van dat ándere Netflix-uithangbord: 'Orange Is the New Black'

SERIE En ‘Orange Is the New Black’ gaat nog minstens door tot seizoen zeven, zodat de vijftien maanden gevangenisstraf die Piper Chapman ooit kreeg omdat ze een tas vol drugsgeld naar ons land smokkelde, nu wel heel lang duren. Dit vijfde seizoen zal in ieder geval weinig schot in de zaak brengen, want alle dertien afleveringen spelen zich af in nauwelijks drie dagen tijd en gaan over de nasleep van de gebeurtenissen op het einde van reeks vier – de rellen in Litchfield Prison en - SPOILER ALERT - de onfortuinlijke dood van Poussey. Drie dagen is ongeveer ook de tijd die u hebt om het nieuwe seizoen erdoor te jagen, want de nieuwe serie van ‘OITNB’-bedenkster Jenji Kohan komt al op 23 juni op Netflix: ‘GLOW’, een komische reeks over de Gorgeous Ladies of Wrestling, een gezelschap van vrouwelijke worstelaars dat in de jaren 80 een eigen tv-show had.