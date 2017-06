FILM Haar intense, fysiek uitdagende acteerprestatie is één van de beste redenen om de film mee te pikken. Regisseur Stéphanie di Giusto houdt het tempo erin en de beeldvoering is elegant, maar het blijft jammer dat een film over zo’n baanbrekende danseres zo veilig binnen de lijntjes kleurt. Niet vernieuwend, wel prima gemaakt.